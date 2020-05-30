الدور الفاصل أو الخوارزميات.. آخر حلول "الكالتشيو"

ألمح رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابريل غرافينا، إلى إمكانية اللجوء للدور الفاصل أو تجميد المراكز في حال تسببت أزمة فيروس كورونا في توقف دوري الدرجة الأولى مرة أخرى.

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وقال غرافينا لشبكة "سكاي" اليوم السبت، بشأن مخطط استئناف الموسم في 20 يونيو المقبل بعد توقفه منذ أوائل مارس الماضي، نتيجة وباء كورونا: "في حال تكرار توقف الموسم، سيتم اللجوء للدور الفاصل لضمان (حسم اللقب والهبوط) على أساس نتائج المباريات".

وأضاف: "إذا كان التوقف نهائيا سنلجا للخوارزميات، التي ستجمد جدول الترتيب وسيتم التعامل على أساس رياضي".

وشدد غرافينا على ان تفاصيل الخطة البديلة سيتم مناقشتها الأسبوع المقبل.

وقد يتم تعليق المسابقة مجددا حال تبين إصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا من خلال الاختبارات الطبية المتكررة التي يتم إجراءها، حيث أن بروتوكول السلامة قد يتضمن حينها إخضاع الفريق الذي يضم بين صفوفه اللاعب المصاب بالعدوى، بالكامل لفترة عزل تستمر لأسبوعين.

وقال جرافينا: "كان هناك لحظات من التوتر، لكننا الآن أقوى ونحمل رسالة أمل، المخاطر تظل مرتفعة ، لكن علينا أن نبقيها تحت السيطرة، وهذا يعتمد على المسؤولية، وأيضا الحظ".

ووافقت الحكومة الإيطالية يوم الخميس الماضي، على استئناف الموسم بعد فترة أكثر من شهرين بعد محادثات طويلة شابها التوتر في بعض الأحيان مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري الإيطالي.

ويعمل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري الإيطالي حاليا على تحديد مواعيد الجولات الـ12 الأخيرة من "الكالتشيو"، إضافة إلى منافسات الدور قبل النهائي للكأس.

المصدر: وكالات