 
مباشر
عاجل
مصر.. تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و34 حالة وفاة

ريال مدريد يتراجع عن فكرة ضم اللاعب الصاعد هافيرتز

الرياضة

ريال مدريد يتراجع عن فكرة ضم اللاعب الصاعد هافيرتز
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nzs5

تراجعت إدارة ريال مدريد،عن فكرة التعاقد مع الألماني كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزن، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بسبب رغبة ناديه في الحصول على 100 مليون يورو مقابل الاستغناء عنه.

وقال موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، اليوم السبت، أن مسؤولي الفريق الملكي أبدوا إعجابهم بمستوى لاعب خط الوسط الألماني الشاب هافيرتز وشخصيته، لكن من الصعب دفع هذا المبلغ الكبير في الوقت الراهن.

يذكر أن فريق ليفربول الإنجليزي يسعى للتوقيع مع هافيرتز هذا الصيف، بطلب مباشر من مديره الفني الألماني يورغن كلوب. 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا