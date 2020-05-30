فيردير بريمن ينعش آماله على حساب شالكه الجريح (فيديو)

واصل فريق شالكه سلسلة هزائمه، بعد سقوطه في عقر داره أمام مضيفه فيردير بريمن (0-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين فيردير بريمن بالفضل في انتصاره لمهاجمه بيتينكورت ليوناردو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 32 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب " فيلتينس أرينا".

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وتعرض شالكه بذلك للهزيمة الرابعة على التوالي والسادسة في آخر 7 مباريات، وتراجع إلى المركز العاشر على سلم ترتيب "البوندسليغا" برصيد 37 نقطة.

في المقابل، يواصل فيردير بريمن صراعه على البقاء في دوري الأضواء، حيث يحتل المركز السابع عشر في ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة.

المصدر: RT