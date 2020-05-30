بالفيديو.. تسعة أهداف بأقدام هالاند في مباراة واحدة

استحضر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الإنجاز المميز الذي حققه النجم النرويجي الصاعد إيرلينغ هالاند، في مثل هذا اليوم من العام الماضي، عندما سجل 9 أهداف في مباراة واحدة.

وأعاد حساب "الفيفا" على "تويتر"، نشر فيديو للأهداف التسعة التي سجلها هالاند لمنتخب النرويج في شباك هندوراس، خلال مباراة جمعت المنتخبين في نهائيات بطولة كأس العالم للشباب عام 2019، وأرفق الفيديو بتعليق: "في مثل هذا اليوم من العام 2019، وكما نخبركم دائما في مصنع النجوم، كأس العالم تحت 20 سنة، حققت النرويج انتصارا كبيرا على هندوراس بنتيجة 12-0، وكان نصيب الشاب اليافع إيرلينغ هالاند 9 أهداف.. تعرفون أين هو الآن".

🗓 في مثل هذا اليوم من العام 2019

✍ وكما نخبركم دائما

في مصنع النجوم🌟"كأس العالم تحت 20 سنة"

حققت 🇳🇴النرويج إنتصاراً كبيراً على🇭🇳هندوراس 12-0

كان نصيب الشاب اليافع إيرلينج هالاند @ErlingHaaland

9⃣ أهداف ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽

تعرفون أين هو الآن @BlackYellow

استمتعوا بالاهداف👇 pic.twitter.com/4G4vvrqPvX — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) May 30, 2020

واكتشف العالم في تلك البطولة، هالاند وتنبأ له الجميع بمستقبل مبهر.

وبعد عام، تأكدت التكهنات والتنبؤات، حيث بات هالاند الآن، من أبرز المهاجمين الصاعدين في العالم، وتحول إلى ماكينة أهداف، منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة إلى بوروسيا دورتموند الألماني قادما من سالسبورغ النمساوي، إذ نجح في تسجيل 11 هدفا في 12 مباراة فقط خاضها مع الفريق الألماني في جميع المسابقات.

المصدر: حساب "الفيفا"