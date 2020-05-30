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اقتراح موعد لعودة الدوري الأمريكي لكرة السلة

الرياضة

اقتراح موعد لعودة الدوري الأمريكي لكرة السلة
Globallookpress
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طرح مفوض رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، آدم سيلفر، على الأندية، تاريخ 31 يوليو المقبل، موعدا لاستئناف المنافسات المعلقة منذ مارس بسبب فيروس كورونا.

وأوردت صحيفة "لوس أنجلوس" أن سيلفر، طرح هذا الموعد خلال اتصال جماعي مع مالكي الأندية أمس الجمعة.

وعلقت منافسات الدوري الأمريكي منذ 11 مارس الماضي، بعد إصابة الفرنسي رودي غوبير، لاعب فريق يوتا جاز، بفيروس كورونا، ولا تزال الرابطة تعمل على سيناريوهات مختلفة لمحاولة العودة.

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وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تأثرا بالوباء العالمي من حيث الوفيات، إذ بلغ عددها حتى أمس الجمعة، نحو 103 آلاف، علما بأن البلاد أحصت أكثر من 1.7 مليون إصابة بالفيروس.

المصدر: وكالات

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