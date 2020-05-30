بالفيديو.. نجم ليفركوزن يعادل رقم شنايدر ويدخل تاريخ الدوري الألماني

سجل نجم باير ليفركوزن، كاي هافيرتز، هدفا في مرمى صاحب الأرض فرايبورغ، خلال مباراة الفريقين، الجمعة، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل 35 هدفا وهو بعمر لم يتخط 21 عاما.

ورفع هافيرتز رصيده من الأهداف مع ليفركوزن في الدوري الألماني إلى 35 هدفا، ليعادل رقم أسطورة النادي ونجم المنتخب الألماني السابق بيرند شنايدر.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصاءات "أوبتا"، فإن اللاعب الشاب نجح في تخطي اللاعب السابق ديتر مولر، الذي سجل 35 هدفا، ولكن عندما كان قد تخطى بالفعل 21 عاما.

Kai Havertz scoring from the tightest of angles.😱🔥



He is the first player to score 35 Bundesliga goals before turning 21 💪👏🏻



Via: @Top55Vid



pic.twitter.com/wRk9wGSG5y — BRGoals (@BRGoals) May 29, 2020

وينال هافيرتز اهتمام أندية أوروبية كبيرة ساعية للاستفادة من خدماته، باعتباره النجم المقبل في الكرة الألمانية، إذ تقدر قيمته السوقية بـ80 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

وبدأ هافيرتز مشواره مع بايرن ليفركوزن في أكتوبر عام 2016، حيث سجل رقما قياسيا باعتباره أصغر لاعب يشارك مع الفريق وعمره 17 عاما و126 يوما، أمام فيردر بريمن، كما يعد أصغر لاعب يشارك في 50 مباراة بالدوري الألماني في عام 2018.



وارتقى ليفركوزن إلى المركز الثالث مؤقتا، برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة وحيدة وراء بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني.

المصدر: "وكالات"