شاهد.. احتفالات سالزبورغ بالكأس "المبتكرة" في زمن كورونا

توج فريق ريد بول سالزبورغ ببطولة كأس النمسا للمرة الثانية على التوالي بعد تخطي أوستريا لوستيناو 5-0 خلال المباراة النهائية التي جمعتهما الجمعة، ليحتفل اللاعبون بطريقة غير اعتيادية.

والتزم اللاعبون خلال الاحتفال بقانون التباعد الاجتماعي من خلال رفع الكأس وتسلم الميداليات، دون أن يتسبب الأمر بتعريض أي أحد لخطر الإصابة أو نقل عدوى فيروس كورونا.

El primer festejo de campeón con la nueva “normalidad”, una escena que jamas imagínamos ver @RedBullSalzburg ⚽️🦠🏆 pic.twitter.com/IQifYw6C1t — Ricardo Galicia (@AbogadoDeporte) May 29, 2020

وتقدم سالزبورغ في الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما دومينيك سزوبوسزلاي في الدقيقة 19 ودومينيك ستومبرغر، لاعب لوستيناو، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 21.



قبل أن يضيف سالزبورغ 3 أهداف في الشوط الثاني عن طريق نوا أوكافور وماجيد أشيمورو وسيكو كواتا في الدقائق 53 و65 و79.



وهذه هي المرة السابعة التي يتوج فيها سالزبورغ بلقب الكأس.



يذكر أن الدوري النمساوي سيستأنف نشاطه في الثاني من يونيوالمقبل، بعد تعليق مبارياته في منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا.

المصدر:وكالات