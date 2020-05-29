شاهد.. جبل "صراع العروش" ينحف 18 كغم في ثلاثة أسابيع لمواجهة هول

بدأ العملاق الآيسلندي، هافتور بيورنسون، نجم مسلسل "صراع العروش" بالتحضير لنزاله المرتقب بالملاكمة ضد متحديه البريطاني إيدي هول.

ونشر هافتور بيورنسون الملقب بـ "الجبل" في مسلسل "Game of Thrones" صورة له أثناء حصة تدريبة على صفحته عبر تطبيق "إنستغرام" وعلق عليها، قائلا: "حصة تدريبية صباحية قاتلة، الوزن 188 كغم، بدأت هذه الرحلة عندما كان وزني يبلغ 206 كغم".

هذه الصورة قبل تحضيراته:

هذه الصورة بعد تحضيراته:

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وحطم العملاق الآيسلندي الرقم القياسي لرفع الأثقال، وذلك في منزله خلال فترة الحجر الصحي، في ظل تفشي وباء كورونا.

ورفع بيورنسون وزنا قدره 501 كغم، ليحطم بذلك الرقم القياسي للبريطاني إيدي هول، الذي رفع 500 كغم، الذي حققه في المسابقات الرسمية، الأمر الذي أدى إلى حدوث خلاف بين العملاقين، لذا قررا حله على حلبة الملاكمة.

المصدر: وكالات