دورتموند يكشف مدى خطورة إصابة هالاند ومحمود داوود

أعلن نادي بوروسيا دورتموند انتهاء موسم لاعبه السوري الأصل محمود داوود، بسبب إصابة في الركبة، وغياب نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند عن مباراة الأحد ضد بادربون ضمن الدوري الألماني.

وخاض لاعب الوسط الألماني داود (24 عاما)، 14 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم مع فريق المدرب السويسري لوسيان فافر، آخرها القمة ضد بايرن ميونيخ (0-1) الثلاثاء ضمن المرحلة الثامنة والعشرين، والتي كانت الثالثة للفريق بعد استئناف "البوندسليغا" إثر تعليقها منذ مارس بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

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وفي تلك المباراة التي استضافها دورتموند على ملعبه "سيغنال إيدونا بارك"، خرج داوود قبل خمس دقائق من النهاية لصالح البلجيكي أكسل فيتسل.

وأكد النادي الأصفر والأسود اليوم الجمعة، أن موسم لاعبه داوود انتهى بشكل كامل.

وعلق فافر في مؤتمر صحفي عقده تحضيرا للمباراة المقبلة: "للأسف بعد الثلاثاء علمنا أن داوود سيغيب عما تبقى من الموسم بسبب الإصابة".

وأضاف أن إيرلينغ هالاند، الذي تعرض أيضا للإصابة في مباراة البايرن، لن يكون متوافرا أمام بادربورن بعد غد الأحد.

وبرز هالاند (19 عاما)، بشكل كبير مع دورتموند منذ انضمامه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية قادما من سالزبورغ النمساوي، وسجل 13 هدفا في 14 مباراة خاضها في صفوفه.

المصدر: أ ف ب