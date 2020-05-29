رسميا.. الكشف عن مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة كأس الاتحاد لهذا الموسم، بعد توقفها لأكثر من شهرين بسبب جائحة كورونا.

وستقام مباريات الدور ربع النهائي للبطولة، وفقا لبيان رسمي من الاتحاد الإنجليزي، يومي (27 و28) يونيو المقبل.

وأشار البيان إلى أن مباريات الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد، ستقام يومي (11 و12) يوليو القادم، على أن تقام المباراة النهائية يوم 1 أغسطس المقبل.

ولم يتم تحديد الملاعب أو توقيت انطلاق المباريات، إلا أن مواجهات الدور نصف النهائي والنهائي عادة ما تقام على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.

ويأتي ذلك عقب يوم من الإعلان عن عودة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" بشكل رسمي، يوم 17 يونيو المقبل.

يذكر أن مباريات الدور ربع النهائي ستشهد مواجهة ليستر سيتي مع تشيلسي، ونيوكاسل مع مانشستر سيتي، وشيفيلد يونايتد مع آرسنال، ونوريتش سيتي مع مانشستر يونايتد.

المصدر: وكالات