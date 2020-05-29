اعتقال حكم في دوري أبطال أوروبا بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات

ألقت الشرطة في البوسنة والهرسك، اليوم الجمعة، القبض على الحكم السلوفيني، سلافكو فينسيتش، للاشتباه في انتمائه لعصابة مخدرات ودعارة.

واعتقل فينسيتش، الذي قاد بعض المباريات الأوروبية في الفترة الأخيرة بالدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا كان أبرزها مواجهة ليفربول وجينك في دور المجموعات هذا الموسم، اعتقل في كابينة في مدينة بيليينا، حيث عثرت السلطات هناك على تسع نساء و26 رجلا، ومخبأ للأسلحة والكوكايين.

Champions League referee arrested over drugs and prostitution ring: https://t.co/tTwyNgcHEYpic.twitter.com/YSfgHvCEvS — AS English @ 🏡 (@English_AS) May 29, 2020

وذكرت صحيفة "24Sata" الكرواتية اليومية، أن فينسيتش، الذي كان مساعدا لمواطنه، ضمير سكومينا، في بطولة كأس أمم أوروبا 2012، تم اعتقاله إلى جانب تيانا ماكسيموفيتش، التي تعتقد الشرطة أنها تتزعم عصابة الدعارة.

وتم اعتقال ماكسيموفيتش أثناء محاولتها عبور الحدود مع كرواتيا في قارب كان يحمل أيضا ثلاث نساء.

وأكدت الصحيفة الكرواتية في نهاية تقريرها، أنه لا يعتقد أن فينسيتش متورط بشكل مباشر مع العصابة، ولكنه كان برفقة 26 رجلا بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية غير قانونية.

المصدر: AS English