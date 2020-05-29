أول دوري عربي يستأنف نشاطه في زمن كورونا (فيديو وصور)

حقق الوثبة فوزا عريضا على الفتوة بنتيجة 4-1 أمس الخميس، في أول مباراة ضمن الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، بعد استئناف النشاط الذي توقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

وسجل رباعية الوثبة كل من هادي المصري في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وسعد أحمد وعبد الإله الحفيان ووائل الرفاعي في الدقائق 44 و54 و62 على التوالي، فيما سجل وسيم بوراشي هدف الفتوة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

أولى مباريات الجولة بين الفتوة والوثبة يحسمها الوثبة بأربعة أهداف لهدف ، فيما تختتم الجولة السابعة عشرة غداً الجمعة بـ 6 لقاءات ستقام جميعها في تمام #الرابعة عصراً . #الدوري_السوري #Syrian_FA #Syrian_League تم النشر بواسطة ‏الاتحاد العربي السوري لكرة القدم /Syrian FA/‏ في الخميس، ٢٨ مايو ٢٠٢٠

وبهذا الفوز، عزز الوثبة وصافته بعد أن رفع رصيده إلى 36 نقطة، وبفارق 3 نقاط خلف تشرين، متصدر الترتيب الذي يواجه الجيش، صاحب المركز الثالث برصيد 30 نقطة، في حين توقف رصيد الفتوة عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

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ويعتبر الدوري السوري أول دوري عربي يستأنف نشاطه منذ توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتستكمل مباريات الجولة الـ27 من الدوري السوري اليوم الجمعة بست مباريات.

المصدر: وكالات