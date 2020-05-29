تحديد موعد استئناف الدوري الياباني لكرة القدم

أعلنت رابطة الدوري الياباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن مباريات دوري الأضواء ستستأنف في الرابع من يوليو المقبل، بعد توقف استمر لنحو أربعة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وصوت مسؤولو الدوري الممتاز لصالح استئناف مباريات البطولة واستكمال الموسم بعد تخفيف قيود العزل والإغلاق جراء العدوى في البلاد خلال الأسبوع الحالي.

وأقيمت جولة واحدة فقط من موسم البطولة قبل توقفها بسبب الأزمة الصحية العالمية أواخر فبراير الماضي.

وستقام المباريات دون جمهور وخلف أبواب مغلقة تجنبا لانتشار العدوى.

المصدر: رويترز