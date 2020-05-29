 
مباشر

إلغاء جائزتي بريطانيا وأستراليا ضمن بطولة العالم للدراجات النارية

الرياضة

إلغاء جائزتي بريطانيا وأستراليا ضمن بطولة العالم للدراجات النارية
AFP IAN KINGTON
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nzfe

أعلن منظمو بطولة العالم للدراجات النارية في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إلغاء جائزتي بريطانيا وأستراليا، بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح الاتحاد الدولي للدراجات النارية في بيانه، أن "التفشي الحالي للوباء والتغييرات بسببه على الجدول دفعا إلى إلغاء السباقين".

إقرأ المزيد
تأجيل سباق هولندا للفورمولا 1 إلى العام المقبل
تأجيل سباق هولندا للفورمولا 1 إلى العام المقبل

وكان من المقرر أن تقام جائزة بريطانيا الكبرى في الأسبوع الأخير من أغسطس المقبل على حلبة سيلفرستون، في حين كان السباق الأسترالي مقررا في الـ25 من أكتوبر المقبل.

وأشار الاتحاد إلى أن السباق البريطاني سيغيب عن بطولة العالم "للمرة الأولى منذ أكثر من 70 عاما".

وأدى وباء "كوفيد-19" إلى تجميد مختلف النشاطات الرياضية حول العالم اعتبارا من مارس الماضي.

وتأثر جدول بطولة الدراجات النارية بشكل كبير بتفشي الفيروس، إذ أقيمت منافسات فئتي موتو 2 وموتو 3 فقط ضمن المرحلة الأولى من البطولة على حلبة لوسيل في قطر، ولم تتم إقامة أي سباق منذ ذلك الحين.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا