السماح لفرق الدوري الأمريكي بإجراء تدريبات في مناطق مفتوحة

أعلنت رابطة دوري كرة القدم في الولايات المتحدة، أنها سمحت لفرق البطولة بإجراء تدريبات في مناطق مفتوحة، بشرط عدم مخالفة الإرشادات الصحية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت رابطة الدوري الأمريكي في بيان اليوم الجمعة: "يمكن للفرق استخدام ملاعب التدريب المفتوحة لإجراء تدريبات في مجموعات صغيرة، بما لا يخالف جميع الإرشادات والإجراءات الوقائية، حفاظا على السلامة والتي تم التوصل إليها بالتشاور مع خبراء الأمراض المعدية".

وأضاف البيان: "يتعين ألا تتعارض هذه التدريبات مع السياسات الصحية العامة على المستوى المحلي أو مع السياسات الحكومية، وأن تكون بمثابة فرصة للاعبين لرفع مستوى تدريباتهم في ظل الحفاظ على قواعد عدم الاحتكاك البدني".

وتنص القواعد على ضرورة وجود نحو ثلاثة أمتار بين كل لاعب وآخر، وعدم تجاوز مناطق محددة في أرض الملعب، منعا لحدوث أي احتكاك بدني، وعلى ألا يزيد عدد اللاعبين في كل مجموعة عن ستة لاعبين.

وتلزم هذه القواعد المدربين وبقية أفراد الطواقم بوضع أقنعة طبية تجنبا لانتشار العدوى.

وكانت بعض فرق الدوري الأمريكي بدأت في إجراء تدريبات فردية للاعبيها في وقت سابق من الشهر الجاري، مع قرب استئناف مباريات البطولة التي توقفت في منتصف مارس الماضي.

المصدر: وكالات