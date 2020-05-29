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الأمريكي جايتجي يكشف خططه للإطاحة بالروسي حبيب

الرياضة

الأمريكي جايتجي يكشف خططه للإطاحة بالروسي حبيب
Globallookpress
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تحدث الأمريكي جاستن جايتجي، البطل المؤقت لفئة الوزن الخفيف في منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، عن خططه للفوز على الروسي حبيب نورمحمدوف، في النزال المرتقب بينهما الخريف المقبل.

وقال جايتجي في مقابلة مع قناة الممثل الكوميدي جو روغان في موقع "يوتيوب": "العامل الرئيسي في القتال مع حبيب هو كيف سأتحرك. سيكون من المهم جدا الابتعاد عن الشبكة. حبيب يحاول دائما سحب منافسيه إلى الشبكة لإكمال عملية الإسقاط والتثبيت على الأرض (تيك داون).. فهو لن ينهي عملية تيك داون في المساحة المفتوحة".

وأشار جايتجي إلى أنه سيركز على ضرب عضلات الساق، مضيفا أنه من أجل وضع حبيب في موقف صعب، من الضروري تنفيذ ما لا يزيد عن أربع هجمات على الجزء السفلي من جسم حبيب.

كما أكد جايتجي، أنه لم يعد يضرب فوق الركبة، لأنه يعتبر تلك الضربات غير فعالة من حيث الحفاظ على المسافة بينه وبين خصمه. 

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وبات جايتجي البطل المؤقت لفئة الوزن الخفيف في منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، بعد فوزه على مواطنه توني فيسرغسون، في العاشر من مايو الجاري، وهو ما يعني أن جمهور القتال المختلط، موعودون بنزال مثير بين جايتجي وحبيب في سبتمبر المقبل.

المصدر: iz.ru

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