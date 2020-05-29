خصم ست نقاط من متصدر الدوري النمساوي لخرقه لوائح كورونا

ذكرت وكالة "إيه.بي.إيه" للأنباء النمساوية، أمس الخميس، أن فريق لينتس، متصدر دوري الدرجة الأولى النمساوي لكرة القدم، عوقب بخصم ست نقاط من رصيده بسبب انتهاكه لوائح فيروس كورونا.

وتم إبلاغ لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري النمساوي عن عقوبة لينتس، لأنه أجرى تدريبات لفريقه قبل أسبوعين عندما كان من المسموح فقط المران في مجموعات صغيرة.

Austrian leaders Linz docked six points for breaking coronavirus rules https://t.co/Au3h6kVZwdpic.twitter.com/WFC5vg2IYa — Reuters Sports (@ReutersSports) May 28, 2020

وأصبحت القضية في دائرة الضوء بعدما قالت عدة أندية منافسة، إنها تلقت لقطات فيديو لحصص لينتس التدريبية.

واعتذر النادي في ذلك الوقت، وقال إنه شعر بأن إقامة تدريبات الفريق آمنة بعد أن جاءت جميع فحوص لاعبي الفريق سلبية للفيروس.

وعوقب لينتس بخصم 12 نقطة لكن رصيد كل الفرق تم تقليصه إلى النصف في نهاية المرحلة التمهيدية للموسم عندما تقسم الفرق إلى مجموعتين تضم كل واحدة ستة فرق، حيث تلعب الفرق الستة الأولى على اللقب، بينما تتنافس الأندية الأخرى على تجنب الهبوط.

ونتيجة لذلك، تقلص عدد النقاط التي خصمت من لينتس إلى ست فقط.

وبهذه العقوبة تراجع لينتس، الذي كان يملك 27 نقطة من 22 مباراة قبل القرار متقدما بثلاث نقاط على سالزبورغ، تراجع إلى المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط، خلف منافسه (سالزبورغ)، ومتقدما بنقطة واحدة على رابيد فيينا، ونقطتين على فولفسبيرغر.

ويستأنف الدوري النمساوي في الثاني من يونيو مع تبقي عشر جولات على نهايته.

المصدر: رويترز