احتمال استئناف الدوري الروسي الممتاز بحضور جماهيري

توصلت هيئة حماية المستهلك الروسية إلى اتفاق مع رابطة الدوري الممتاز لكرة القدم، حولة إمكانية إقامة مباريات الدوري المحلي بحضور الجماهير، وذلك وفقا لقناة "TVC" الروسية.

وأشارت القناة التلفزيونية بحسب مصادرها، إلى أن المدرجات لا يجب أن تمتلأ بأكثر من نسبة 10% من سعة الملعب.

وتوقف منافسات الدوري الروسي الممتاز، في 17 مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا، ومن المقرر استئنافها، اعتبارا من يوم الأحد 21 يونيو ولغاية 22 يوليو المقبلين.

ومن المقرر أيضا أن تقام مباريات مسابقة كأس روسيا بعد 21 يونيو، على أن تكون المباراة النهائية لهذه البطولة، يوم 25 يوليو 2020.

المصدر: "sport-express.ru"