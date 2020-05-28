المغربي حكيمي يدخل تاريخ الدوري الألماني من أوسع أبوابه

دخل الدولي المغربي الشاب أشرف حكيمي، ظهير بوروسيا دورتموند المعار من ريال مدريد، تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم "البوندشليغا" من أوسع أبوابه.

ووفقا للموقع الرسمي للدوري الألماني، فإن حكيمي بات أسرع لاعب في تاريخ "البوندسليغا" منذ بدء جمع البيانات في موسم 2011-2012.

وأشار إلى أن سرعة حكيمي، بلغت 36.20 كيلومترا في الساعة، خلال تعادل دورتموند مع لايبزيغ بنتيجة 3-3، ما منحه لقب الأسرع في تاريخ "البوندسيلغا".

وأوضح أن الظهير المغربي رفع سرعته إلى 36.49 كيلومترا في الساعة، خلال لقاء دورتموند ضد يونيون برلين هذا الموسم، ليكسر صاحب الـ21 عاما رقمه القياسي السابق.

وحل الويلزي ماتوندو رابي، جناح نادي شالكه، في المركز الثاني في قائمة أسرع اللاعبين في تاريخ "البوندسليغا"، بسرعة بلغت 35.97 كيلومترا في الساعة.

وجاء الهولندي كينغسلي إهيزيبو، مدافع نادي كولن، في المركز الثالث، بسرعة وصلت إلى 35.85 كيلومترا في الساعة.

المصدر: وكالات