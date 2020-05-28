إصابة عدد من لاعبي لوكوموتيف موسكو بفيروس كورونا

أعلن نادي لوكوموتيف موسكو، صاحب المركز الثاني في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، إصابة أربعة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال النادي الروسي إن اللاعبين الأربعة، دميتري بارينوف، وأنطون كوتشينكوف، وتيمور سوليمانوف، ورومان توغاريف، لا يعانون من أي أعراض لمرض كوفيد-19 وهم حاليا في مرحلة العزل الذاتي في منازلهم.

وجاءت نتيجة اختبارات اللاعبين إيجابية (أي أنهم مصابون) بعد أن أصيب البيروفي جيفرسون فارفان، مهاجم لوكوموتيف موسكو بفيروس كورونا هذا الشهر أيضا.

وسافرت بقية تشكيلة لوكوموتيف موسكو اليوم إلى معسكر تدريبي خارج موسكو للاستعداد لاستئناف الدوري الروسي في 21 يونيو المقبل.

المصدر: وكالات