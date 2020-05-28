تطورات جديدة في علاقة والدة نيمار مع عشيقها الصغير (فيديو وصور)

سلطت صحيفة "ذا صن" البريطانية الضوء، اليوم الخميس، على تطورات جديدة في العلاقة العاطفية التي تجمع، نادين غونسالفين، والدة النجم البرازيلي نيمار، مع عارض الأزياء الشاب تياغو راموس.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن غونسالفين البالغة 52 عاما وتكبر راموس بـ30 عاما، قامت باستئجار شقة فاخرة لعشيقها بجانب قصرها في مدينة سان باولو البرازيلية، ليبقيا قريبين من بعضهما.

Neymar's mum gets back with toyboy lover, 23, despite 30-year age difference but PSG star approves of relationshiphttps://t.co/BgFLqFmlcC — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 28, 2020

وذكر العديد من التقارير البرازيلية في وقت سابق أن والدة نيمار قررت أن تحول علاقتها مع راموس إلى علاقة سرية، بعد التقارير الكثيرة التي ظهرت عقب إعلانهما ارتباطهما، والتي تؤكد علاقات "شاذة" للعاشق الصغير مع العديد من الرجال، وأنه لم يكن يواعد النساء نهائيا.

وقالت صحيفة ibahia البرازيلية، بأن غونسالفين طلبت من راموس العودة للعيش مع عائلته لبعض الوقت ريثما تهدأ الأمور وتخف التقارير التي تتحدث عن مغامرات عارض الأزياء السابقة وعلاقاته مع الرجال.

Ao contrário do que muitos pensam, o romance de Tiago Ramos, de 23 anos, com a mãe de Neymar não acabou https://glo.bo/3cHjpzx تم النشر بواسطة ‏‎iBahia.com‎‏ في الجمعة، ٢٤ أبريل ٢٠٢٠

ونشر راموس حينها العديد من الصور والفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في منزل أهله رفقة شقيقته ووالدته.

إقرأ المزيد

وحسب الصحيفة فإن علاقة الثنائي ستكون سرية ولن يظهرا سويا في المناسبات والاحتفالات العامة، ولن ينشرا صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تظهرهما مع بعض.

وتداولت العديد من التقارير خبر انفصال غونسالفين عن عشيقها الصغير البالغ 22 عاما ويصغر ابنها نيمار بست سنوات، بعد 13 يوما فقط على إعلانهما عن علاقة عاطفية تجمعهما، عقب اكتشافها علاقاته "الشاذة" بالعديد من الرجال، لكن العديد من التقارير شكك في حقيقة هذا الانفصال.

المصدر: thesun.co.uk