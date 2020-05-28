كورونا يتسبب بتأجيل دخول الراحل براينت إلى قاعة المشاهير

سيتأجل دخول الراحل كوبي براينت أسطورة نادي لوس أنجليس ليكرز إلى قاعة مشاهير الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة إلى العام المقبل بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

ولقي براينت وابنته وسبعة أشخاص آخرين مصرعهم في حادث تحطم مروحية شرق لوس أنجليس في الـ26 من يناير الماضي.

وصدمت هذه الفاجعة عالم الرياضة وخصوصا دوري كرة السلة الأمريكي، الذي توقفت منافساته في 11 مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.

The Naismith Basketball Hall of Fame enshrinement ceremony for Kobe Bryant, Tim Duncan and Kevin Garnett will be pushed to 2021, ESPN's Jackie MacMullan reports. https://t.co/o1MnULa6PG — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 28, 2020

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وكان مقررا اعتماد براينت الراحل عن 41 عاما في قاعة المشاهير "هول أوف فايم" في الـ29 من أغسطس المقبل في مقر نايسميث لكرة السلة في ماساشوسيتس.

وكان براينت الذي شكل ثنائيا ضاربا مع العملاق شاكيل أونيل من أبرز نجوم دوري NBA، فأحرز اللقب خمس مرات مع ليكرز، واختير أفضل لاعب في الدور النهائي ثلاث مرات، وشارك 18 مرة في مباراة "كل النجوم".

المصدر: أ ف ب