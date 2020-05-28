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لايبزيغ يسقط في كمين هرتا ويفوت فرصة الالتحاق بدورتموند

الرياضة

لايبزيغ يسقط في كمين هرتا ويفوت فرصة الالتحاق بدورتموند
Globallookpress
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فوت لايبزيغ فرصة الالتحاق ببوروسيا دورتمود في وصافة الدوري الألماني، بسقوطه بعشرة لاعبين في فخ التعادل أمام ضيفه هرتا برلين 2-2 ، أمس الأربعاء، في المرحلة الـ28 من المسابقة.

وسجل لوكاس كلوسترمان، في الدقيقة 24، والتشيكي باتريك شيك، في الدقيقة 68، هدفي لايبزيغ، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63، لطرد مدافعه مارسيل هالستنبرغ، في حين أحرز ثنائية هرتا برلين، الصربي ماركو غروييتش، والبولندي كريستوف بيونتيك من ركلة جزاء، في الدقيقتين 9 و82 على الترتيب.

وكانت الفرصة متاحة أمام لايبزيغ لمعادلة رصيد دورتموند (57 نقطة)، بعد سقوط الأخير أمام ضيفه بايرن ميونيخ (0-1) المتصدر برصيد 64 نقطة.

إلا أن التعادل الثالث على التوالي للايبزيغ على أرضه والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة، أبقاه ثالثا برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين خلف دورتموند، بينما ارتقى هرتا برلين إلى المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

المصدر: وكالات

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