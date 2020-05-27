رونالدينيو لمدافع شرس: خذ قميصي ومن فضلك لا تضربني بعد الآن

استذكر الأرجنتيني بابلو ألفاريز مدافع كاتانيا السابق تفاصيل واقعة حدثت مع النجم البرازيلي رونالدينيو خلال مباراة جمعت فريقيهما كاتانيا وميلان، وذلك ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتعرض رونالدينيو خلال تلك المباراة التي جمعت الفريقين في عام 2010، للضرب من قبل ألفاريز الذي تكلف بمراقبته، فذهب البرازيلي إلى الظهير الأرجنتيني في نهاية الشوط الأول، من كثرة الضرب وتوسل إلى خصمه للتوقف عن ضربه في الشوط الثاني، وذلك وفقا لرواية لاعب كاتانيا السابق.

وقال ألفاريز لـ"Crack Deportivo": "عندما انتهى النصف الأول من مباراة ميلان ضد كاتانيا في (ملعب) سان سيرو، كنا نذهب إلى غرفة تبديل الملابس واقترب مني رونالدينيو في النفق، وخلع قميصه وهو يقول لي: خذها ألفاريز. أرجوك لا تضربني بعد الآن، ثم منحني القميص".

وأضاف: "كان من المستحيل إيقاف رونالدينيو، كان لاعبا خياليا، كان لاعبا لا تشوبه شائبة".

واختتم ألفاريز: "إنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم".

#FCB 🔵🔴



😅 Pablo Álvarez recuerda una anécdota con el delantero brasileño en el 2010https://t.co/mPqtX9MUic — Diario SPORT (@sport) May 27, 2020

ويعد رونالدينيو (40 عاما) من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، فقد اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، كأفضل لاعب في العالم في عامي (2004 و2005)، وتوج مع منتخب بلاده بلقب بطل العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وكوبا أمريكا 1999 في باراغواي، وكأس القارات 2005 في ألمانيا، وأحرز مع برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا عام 2006، إضافة إلى لقب بطل الدوري الإسباني.

كما توج رونالدينيو بلقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم مع ميلان "الروسونيري".

المصدر: وكالات