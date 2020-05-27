شاهد.. الزمالك يزيل شعار "كاف" من لافتات نادي القرن الحقيقي

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، عدم وجود أي خلاف مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مشيرا إلى أن الخلاف، مع الرئيس السابق عيسى حياتو الذي منح لقب نادي القرن الإفريقي لمن لا يستحق.

ووفقا للموقع الرسمي للزمالك، فقد أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك احترامه للخطاب المرسل من "كاف" بخصوص الشعار الخاص بالاتحاد الإفريقي الذي تم وضعه على لافتات نادي الزمالك، التي تؤكد أنه نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمجاملات.

وقام مجلس إدارة نادي الزمالك بإزالة اللافتات وإرسالها للشركة التي صممتها لحذف شعار "كاف"، وذلك قبل تركيبها مرة أخرى في إشارة إلى أحقية نادي الزمالك باللقب.

وجاء هذا التنويه حتى لا يظن بعض المغرضين أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد خشى من العقوبات لإزالة اللافتات، وهذا أمر غير صحيح بالمرة، بل إنه سيتم إعادة تركيب جميع اللافتات خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، لاستعادة حقوق النادي وجماهيره وأعضائه على لقب نادي القرن الإفريقي، باعتبار الفريق هو الأكثر تتويجا بالبطولات القارية أكثر من أي فريق آخر.

المصدر: "el-zamalek.com"