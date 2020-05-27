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وفاة مدافع نادي موريكامب الإنجليزي عن 23 عاما

الرياضة

وفاة مدافع نادي موريكامب الإنجليزي عن 23 عاما
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أعلن نادي موريكامب، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، وفاة قلب دفاعه كريستيان مبولو بشكل مفاجئ عن 23 عاما.

وقال النادي الإنجليزي في بيان نشره عبر موقعه: "يشعر كل أعضاء موريكامب بحزن شديد بعدما تلقوا خبر وفاة كريستيان مبولو، ويودون أن يعربوا عن تعازهم وتعاطفهم العميق مع عائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب للغاية". 

وتابع البيان: "كان عمره 23 عاما فقط، وشكل خبر وفاته المفاجئة صدمة لنا جميعا.. إنها خسارة مؤلمة لنا".

ولم يكشف موريكامب في بيانه عن سبب وفاة مبولو.

وكان مبولو، مدافع ميلوول ومذرويل السابق، انضم إلى فريق موريكامب في يناير الماضي، بعقد يمتد لستة أشهر، وخاض مع الفريق ثلاث مباريات فقط قبل توقف الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: morecambefc.com

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