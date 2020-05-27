وفاة مدافع نادي موريكامب الإنجليزي عن 23 عاما

أعلن نادي موريكامب، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، وفاة قلب دفاعه كريستيان مبولو بشكل مفاجئ عن 23 عاما.

وقال النادي الإنجليزي في بيان نشره عبر موقعه: "يشعر كل أعضاء موريكامب بحزن شديد بعدما تلقوا خبر وفاة كريستيان مبولو، ويودون أن يعربوا عن تعازهم وتعاطفهم العميق مع عائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب للغاية".

Everyone at Morecambe FC is deeply saddened to learn of Christian Mbulu’s death and would like to extend our deepest sympathies to his family and friends at this very sad time. — Morecambe FC (@ShrimpsOfficial) May 26, 2020

وتابع البيان: "كان عمره 23 عاما فقط، وشكل خبر وفاته المفاجئة صدمة لنا جميعا.. إنها خسارة مؤلمة لنا".

ولم يكشف موريكامب في بيانه عن سبب وفاة مبولو.

I am lost for word can’t believe it. Devastated. RIP Chris. My prayers go out to his family pic.twitter.com/QE2mwlISV3 — Toumani diagouraga (@toums20) May 26, 2020

وكان مبولو، مدافع ميلوول ومذرويل السابق، انضم إلى فريق موريكامب في يناير الماضي، بعقد يمتد لستة أشهر، وخاض مع الفريق ثلاث مباريات فقط قبل توقف الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: morecambefc.com