كريستينا رافاييلا الأجمل بين زوجات لاعبي منتخب ألمانيا (صور)
Globallookpress
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صنفت مجلة "بلاي بوي"، كريستينا رافاييلا زوجة ماتياس غينتر مدافع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، أجمل فتاة بين صديقات وزوجات لاعبي منتخب ألمانيا الذي شارك في مونديال روسيا 2018.
وتزوج ماتياس غينتر في بداية عام 2019، من كريستينا رافاييلا، ورزقا بطفل في يناير 2020، وسمياه ماتيو.
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#weddingmood ✨ So langsam steigt bei mir die Vorfreude auf den Sommer. Dieses Bild ist beim letzten Fotoshoot entstanden, übrigens bei einigen Minusgrad ❄️🥴 Natürlich nur ein Probekleid und nicht meins. Wie würde denn euer Traumkleid aussehen? 👰 #bridetobe *Anzeige
المصدر: وكالات