كريستينا رافاييلا الأجمل بين زوجات لاعبي منتخب ألمانيا (صور)

صنفت مجلة "بلاي بوي"، كريستينا رافاييلا زوجة ماتياس غينتر مدافع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، أجمل فتاة بين صديقات وزوجات لاعبي منتخب ألمانيا الذي شارك في مونديال روسيا 2018.

وتزوج ماتياس غينتر في بداية عام 2019، من كريستينا رافاييلا، ورزقا بطفل في يناير 2020، وسمياه ماتيو.

المصدر: وكالات