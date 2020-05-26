نجمان من فريق "السيدة العجوز" يرفضان الانضمام "للشياطين الحمر"

رفض ثنائي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، البوسني ميراليم بيانيتش والأرجنتيني باولو ديبالا الانضمام لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، كجزء من صفقة انتقال الفرنسي بول بوغبا إلى اليوفي.

وأشارت شبكة "راي سبورتس" الإيطالية إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد كانوا يخططون للتخلص من بوغبا وبيعه إلى يوفنتوس، إلا أن رفض كل من ديبالا وبيانيتش الانضمام إلى صفوف "الشياطين الحمر" أحبط الصفقة.

ويرتبط اسم بيانيتش البالغ من العمر 30 عاما، بالانضمام إلى نادي برشلونة الإسباني، وكشفت تقارير مؤخرا، عن توصل الناديين لاتفاق مبدئي على إبرام صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن يوفنتوس توصل "لاتفاق مبدئي" على دفع 25 مليون يورو لبرشلونة، إضافة إلى لاعبيه البوسني ميراليم بيانيتش والإيطالي ماتيا دي شيليو للفريق الكتالوني، مقابل الحصول على خدمات الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو، الذي تقدر قيمته السوقية بنحو 50 مليون يورو.

في حين أشارت تقارير أخرى إلى أن باولو ديبالا (26 عاما) قد جدد عقده مع يوفنتوس لمدة خمسة مواسم.

وشارك ديبالا في 24 مباراة مع "اليوفي" أحرز خلالها 7 أهداف، وصنع تسعة، بينما شارك بيانيتش في 22 مباراة، سجل خلالها ثلاثة أهداف، إضافة إلى أربع تمريرات حاسمة.

المصدر: "matchtv"