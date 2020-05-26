لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يعلن إصابته بكورونا

أعلن حارس نادي بورنموث الإنجليزي، آرون رامسديل، أن نتيجة اختباره لكورونا جاءت إيجابية في الجولة الثانية من الفحوص، وبعد ثلاثة أيام من نتيجة سلبية في الجولة الأولى من الاختبارات.

وقال رامسديل لصحيفة "ذا صن" البريطانية "نتيجة اختباري يوم الاثنين الماضي قبل أن نبدأ التدريبات كانت سلبية.. لذا خلال الأسبوع الماضي قمت بالأمور المعتادة مثل الذهاب إلى السوبر ماركت ومحطة الوقود لملء خزان سيارتي".

Bournemouth and England stopper @AaronRamsdale98 still backing restart despite contracting coronavirus | @TomBarclay_https://t.co/syLBdyM2E5 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 26, 2020

وأضاف "كنت أتحلى بالحذر كما كنت خلال فترة إجراءات العزل العام، ويبدو أنني تعرضت للعدوى خلال التسوق".

وأوضح الحارس البالغ عمره 22 عاما، أنه لا يعاني من أي أعراض للمرض لكنه في مرحلة العزل الذاتي في الوقت الحالي.

وأضاف "الآن أنا في مرحلة العزل الذاتي لمدة سبعة أيام في المنزل. هذا ليس مثاليا بكل تأكيد مع وجود تدريبات".

وتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز منذ مارس الماضي، لكن رابطة الدوري تأمل أن تستأنف المسابقة الشهر المقبل.

المصدر: رويترز