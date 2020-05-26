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تطور جديد في صفقة استحواذ السعودية على نيوكاسل

الرياضة

تطور جديد في صفقة استحواذ السعودية على نيوكاسل
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يمضي صندوق الاستثمار العام السعودي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، في طريقه لإنهاء صفقة الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأكد الصحفي الرياضي الفرنسي الشهير، مانو لونجون، أن صندوق الاستثمار السعودي على وشك إنهاء الصفقة، وكتب عبر حسابه في موقع "تويتر"، أن مصدرا قريبا أخبره بأن صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد على وشك الاكتمال، وأن الإعلان الرسمي عن ذلك سيكون خلال 24 أو 48 ساعة.

وتأتي هذه الأنباء بعد أيام قليلة من نشر صحيفة "ذا صن" البريطانية، تقريرا أكدت فيه، حصول صندوق الاستثمار العام السعودي، على موافقة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، لشراء نيوكاسل يونايتد مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

ويعد نيوكاسل من أعرق الأندية الإنجليزية، وتأسس عام 1892، واشتهر النادي دوما بارتداء القميص الأبيض والأسود، وهو الفريق الإنجليزي السابع الأكثر تتويجا بالألقاب.

ويحتل حاليا المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة جمعها من 29 مباراة.

المصدر: حساب مانو لونجون في "تويتر"

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