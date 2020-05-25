شاهد.. لقطة رائعة لرونالدو خلال تدريبات "البيانكونيري"

استعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاراته الفنية خلال مران لفريقه يوفنتوس لكرة القدم، وذلك استعدادا لاحتمال عودة "الكالتشيو" بعد توقفه منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

ونشرت صفحة يوفتوس على موقع "تويتر" مقطع فيديو لرونالدو "صاروخ ماديرا" وهو يسدد كرة بقدمه اليمنى ووضعها باتقان في السلة "رمية ثلاثية" على طريقة لاعبي كرة السلة الكبار، ليطلق صرخته الشهيرة "Siiiiiiiiiii" كما يحتفل عادة بتسجيله الأهداف.

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وعاد كريستيانو رونالدو إلى مدينة تورينو قادما من ماديرا في بداية شهر مايو الجاري، وخضع لفترة حجر صحي قبل أن ينضم إلى تدريبات "البيانكونيري".

ومن المنتظر أن تستأنف منافسات الدوري الإيطالي، في 13 يونيو المقبل، في حال المصادقة على البروتوكول الطبي الذي أرسله الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لوزير الصحة فينشينزو سبادافورا، والذي سيتم اتباعه خلال عملية استئناف الموسم في شهر يونيو القادم، وذلك وفقا لما جاء في صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

ويتصدر رونالدو (35 عاما) قائمة هدافي يوفنتوس برصيد 21 هدفا ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي "الكالتشيو" بفارق ستة أهداف خلف الإيطالي شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

بينما يتريع يوفنتوس على عرش صدارة الدوري برصيد 63 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة على وصيفه لاتسيو صاحب المركز الثاني، ويليهما إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

المصدر: وكالات