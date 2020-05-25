حبيب يتذكر رقما قياسيا في مسيرته عمره 7 سنوات (فيديو)

استذكر الروسي حبيب نورمحمدوف بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" للوزن الخفيف نزالا خاضه من سبع سنوات ضد الأمريكي هابيل تروخيو، وسجل فيه رقما قياسيا في تاريخ "UFC".

ونشر حبيب مقطع فيديو على صفحته عبر تطبيق "إنستغرام" للنزال وعلق عليه، قائلا: "في ذلك النزال، الذي جرى قبل 7 سنوات بالضبط، سجلت رقما قياسيا لـ"UFC" بعدد مرات إسقاط الخصم خلال نزال واحد. قبل شهر من المواجهة، تلقبت إصابة في الأربطة الجانبية للركبة، وفي النزال لم أتمكن من تثبيت الخصم من الخلف. فكان الحل بسيطا، وهو الإمساك بالخصم ورميه على أرض الحلبة على مدار الدقائق الـ15 من النزال من دون توقف".

وأوضح الروسي: "إذا كانت هناك رغبة، فسيكون هناك الحل دائما".

يذكر أن حبيب نورمحمدوف تغلب على هابيل تروخيو بالنقاط بإجماع قرار الحكام، في النزال الذي جمعهما، في مايو 2013، وذلك بعد أن أسقط فيه خصمه 21 مرة على أرض الحلبة.

المصدر: وكالات