حبيب يتذكر رقما قياسيا في مسيرته عمره 7 سنوات (فيديو)
استذكر الروسي حبيب نورمحمدوف بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" للوزن الخفيف نزالا خاضه من سبع سنوات ضد الأمريكي هابيل تروخيو، وسجل فيه رقما قياسيا في تاريخ "UFC".
ونشر حبيب مقطع فيديو على صفحته عبر تطبيق "إنستغرام" للنزال وعلق عليه، قائلا: "في ذلك النزال، الذي جرى قبل 7 سنوات بالضبط، سجلت رقما قياسيا لـ"UFC" بعدد مرات إسقاط الخصم خلال نزال واحد. قبل شهر من المواجهة، تلقبت إصابة في الأربطة الجانبية للركبة، وفي النزال لم أتمكن من تثبيت الخصم من الخلف. فكان الحل بسيطا، وهو الإمساك بالخصم ورميه على أرض الحلبة على مدار الدقائق الـ15 من النزال من دون توقف".
وأوضح الروسي: "إذا كانت هناك رغبة، فسيكون هناك الحل دائما".
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At this fight, which happened 7 years ago, I placed a record in #UFC 21 takedowns in single fight. Month before the fight I injured my knee and wasn’t able to take opponents back. ⠀ Decision to make was very simple)) just grab and throw your opponent for 15 minutes straight. if there is a desire, there will always be a solution. - В этом бою, который прошёл ровно 7 лет назад я установил рекорд в юфс по тейкдаунам в 1 бою. Я за месяц до боя повредил боковые связки колена и в бою не мог забирать спину соперника. - Решение было простым))) просто хватаешь и бросаешь в течении 15 мин боя без остановки. Если есть желание решение всегда найдётся.
يذكر أن حبيب نورمحمدوف تغلب على هابيل تروخيو بالنقاط بإجماع قرار الحكام، في النزال الذي جمعهما، في مايو 2013، وذلك بعد أن أسقط فيه خصمه 21 مرة على أرض الحلبة.
المصدر: وكالات