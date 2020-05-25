ألمانيا.. ابتكار طريقة جديدة للعب كرة القدم في عصر كورونا بعربات من السوبر ماركت (فيديو)

ابتكر الألمان طريقة جديدة "آمنة" للعب بكرة القدم، في ظل تفشي وباء كورونا، حيث تسمح بالحفاظ على المسافة المطلوبة لتجنب انتقال الفيروس من شخص إلى آخر.

وجرت مباراة بين مجموعة من اللاعبين "الهواة" بالطريقة المبتكرة، التي تختلف عن كرة القدم الكلاسيكية، باستحواذ كل لاعب على عربة مثل عربات السوبر ماركت خلال اللعب.

ومن الملفت أن معلق المباراة شبه حارس مرمى أحد الفريقين في إحدى اللقطات بطريقة لعب حارس مرمى المنتخب الروسي سابقا ومدربه الحالي، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، ومن الواضح أن المعلق عاصر فترة لعب الروسي مع الفريق الألماني دينامو دريسدن.

يذكر أن عجلة الدوري الألماني "البوندسليغا" عادت إلى الدوران من جديد، يوم السبت 16 مايو الجاري، وذلك بعد أن توقف لأكثر من شهرين بسبب جائحة كورونا، ليصبح أول دوري يستأنف من بين الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

المصدر: وكالات