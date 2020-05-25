عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة كورتيز المعجبة بميسي تنحاز لبيكهام بصورة "مكشوفة"

كشفت عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة سوزي كورتيز، الحاصلة مرتين على جائزة "ميس بام بام" لأجمل الأرداف، عن إعجابها بفريق "إنتر ميامي" التابع للنجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام.

ونشرت كورتيز صورة لها "مكشوفة" على حسابها عبر موقع "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "عندما ينتهي الحجر الصحي، سأعيش في الولايات المتحدة وسأعمل لمدة 6 أشهر في التلفزيون بمدينة ميامي. يعلم الجميع أنني أحب كرة القدم، والآن يوجد في المدينة أفضل فريق في "MLS". إلى الأمام إنتر ميامي".

واستهل فريق "إنتر ميامي" مشواره في الدوري الأمريكي لكرة القدم "MLS"، هذا الموسم وخسر في أول مباراتين رسميتين له، قبل توقف الدوري بسبب تفشي وباء كورونا.

يذكر أن سوزي كورتيز البالغة 29 عاما، المعروفة بإعجابها بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، أعلنت عن بدء حملة لجمع الأموال لمساعدة الناس في تخطي محنة جائحة فيروس كورونا المستجد، منذ بداية الأزمة.

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ونشرت عارضة الأزياء البرازيلية حينها صورة لها مع قميص ميسي رقم (10) عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "إلى المعجبين الأعزاء في جميع أنحاء العالم، بدأت مزادا لبيع قمصان برشلونة الخاصة بي، من أجل جمع الأموال لشراء كمامات ومطهر اليد الذي يحتوي على الكحول للسكان الذين لا يستطيعون تحمل تكلفتها. وهي الآن باهظة الثمن في الصيدليات وعلى الإنترنت".

وقامت كورتيز بوشم وجه ليونيل ميسي على أسفل بطنها، واسمه على فخذها الأيسر، ولا تخفي الحسناء البرازيلية عشقها وهوسها لميسي، حيث تقوم بشكل دائم بنشر صورها عبر "إنستغرام" مرتدية قميصه رقم (10) إن كان مع فريق "البلوغرانا" ومنتخب "التانغو".

المصدر: وكالات