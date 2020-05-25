رسميا.. إلغاء الدوري الأوروبي والكأس الأوروبية لكرة السلة

أعلن منظمو الدوري الأوروبي لكرة السلة، اليوم الاثنين، أن أبرز بطولتين للأندية في القارة تم إلغاؤهما بدون إعلان بطل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت اللجنة المنظمة عبر حسابها على "تويتر": "بعد بحث كافة الخيارات الممكنة، قرر المجلس التنفيذي إلغاء الدوري الأوروبي والكأس الأوروبية للأندية للموسم الحالي 2019-2020".

Having explored every possible option, the Executive Board has made the decision to cancel the 2019-20 Turkish Airlines EuroLeague and 7DAYS EuroCup, as well as the Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament and EuroLeague Academy.#EUROLEAGUEUNITED — Turkish Airlines EuroLeague (🏠) (@EuroLeague) May 25, 2020

وأضاف البيان، أن الموسم الجديد للدوري الأوروبي وكأس أوروبا للعبة، سينطلق في الأول من أكتوبر و30 سبتمبر المقبلين على التوالي.

وتابع البيان، أن ذات الأندية، 18 فريقا، التي شاركت في الموسم الحالي للدوري الأوروبي ستتنافس أيضا الموسم المقبل.

وذكر البيان، أن الأندية واللاعبين وكافة الأطراف المعنية، كانوا على استعداد لاستئناف النشاط، لكن ذلك لم يكن ممكنا بسبب مخاوف تتعلق بصحة وسلامة الرياضيين والأجهزة الفنية المعاونة.

وقال رئيس الدوري الأوروبي، جوردي بيرتوميو: "بدون شك هذا أصعب قرار اتخذناه في تاريخنا الممتد لمدة 20 عاما.. لأسباب خارجة عن سيطرتنا اضطررنا لإلغاء الموسم الأكثر نجاحا وإثارة في تاريخ كرة السلة الأوروبية".

المصدر: رويترز