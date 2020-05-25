أتلتيكو مدريد يعلن إصابة نجمه الشاب جواو فيليكس

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، إصابة مهاجمه البرتغالي الشاب جواو فيليكس بالتواء في الرباط الجانبي لركبته اليسرى.

ونشر أتلتيكو مدريد بيانا عبر موقعه الرسمي حول إصابة فيليكس، ولكن "الروخي بلانكوس" لم يكشف في بيانه عن فترة غياب نجمه الشاب.

ولم يشارك المهاجم البرتغالي في مران الفريق، اليوم الاثنين، وخضع لمزيد من الفحوصات الطبية التي أكدت الإصابة، التي ستبعده عن الملاعب لأسبوعين على الأقل.

وسيغيب جواو فيليكس في جميع الأحوال بسبب تراكم البطاقات الصفراء، عن مباراة فريقه المقبلة ضد مضيفه أتلتيك بيلباو، والتي من المقرر أن تكون الأولى لكلا الفريقين بعد استئناف الدوري المتوقف منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن الحكومة الإسبانية أعلنت منذ أيام قليلة عن إمكانية استئناف منافسات مباريات الليغا المحلية بداية من يوم 8 يونيو المقبل.

ويشغل أتلتيكو مدريد المركز السادس على سلم ترتيب الدوري بعد الجولة الـ27 برصيد 45 نقطة، بينما يتصدر برشلونة القائمة برصيد 58 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على ريال مدريد، صاحب مركز الوصافة.

المصدر: وكلات