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موقف محرج.. وزير الرياضة الروماني يظهر بسروال داخلي خلال بث مباشر (فيديو)

الرياضة

موقف محرج.. وزير الرياضة الروماني يظهر بسروال داخلي خلال بث مباشر (فيديو)
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تعرض ​وزير الرياضة​ الروماني جونوت ماريان ستروي، لموقف محرج خلال بث تلفزيوني مباشر، كان يتحدث فيه عن عودة الأنشطة الرياضية بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب جائحة كورونا.

وحل ستروي ضيفا على قناة "Pro X" على الهواء مباشرة من داخل منزله، وسقطت الكاميرا المثبتة على جهاز الكمبيوتر، ليظهر الوزير جالسا بسروال داخلي​ في الوقت الذي كان يرتدي فيه قميصا أسود اللون، ما أثار دهشة المذيع المحاور، الذي لم يستطع إخفاء ردة فعله.

ولكن ذلك لم يمنع الوزير من الاستمرار بحديثه، ومن المنتظر أن يستأنف الدوري الروماني لكرة القدم، في الثالث عشر من شهر يونيو المقبل.

المصدر: وكالات 

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