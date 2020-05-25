دورتموند يعرض صفقة "شيطانية" على ريال مدريد

يبدو أن اهتمام نادي ريال مدريد بضم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند، قد جعل الأخير يحاول انتهاز الفرصة لإبرام صفقة "شيطانية".

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية، بأن دورتموند سيحاول استغلال إصرار ريال مدريد على التعاقد مع هالاند، وسيقترح الحفاظ على الدولي المغربي الشاب أشرف حكيمي المعار من الريال، لأطول فترة ممكنة، سواء بتجديد الإعارة أو التعاقد معه بشكل نهائي.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أهمية الصداقة التي تربط رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بالرئيس التنفيذي لدورتموند، هانز يواكيم فاتسه، ولا تستبعد أن يتوصل الطرفان في نهاية المطاف لاتفاق يكون مفيدا للجميع (بشأن صفقة حكيمي وهالاند).

وكانت تقارير صحفية إسبانية، كشفت في وقت سابق، عن وجود اتفاق بين إدارة دورتموند، ووكيل أعمال هالاند، ينص على بقاء المهاجم النرويجي ضمن صفوف فريق "أسود فيستفاليا"، حتى صيف 2022، على أن ينتقل بعدها إلى أي فريق يدفع له أكثر من 100 مليون يورو.

وخطف هالاند، صاحب الـ19 عاما، الأضواء منذ وصوله إلى دورتموند خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من سالسبورغ النمساوي، إذ سجل 13 هدفا في 12 مباراة في جميع المسابقات.

أما حكيمي، الذي تنتهي فترة إعارته إلى دورتموند مع نهاية الموسم الحالي، فقد تطور بشكل كبير مع الفريق الألماني، وبات حاليا أفضل ظهير أيمن في الدوري الألماني.

يذكر أن حكيمي يرتبط بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى العام 2021، لكنه سيمدد تلقائيا لو عاد اللاعب البالغ 21 عاما إلى الفريق الملكي وفرض نفسه في التشكلية الأساسية.

المصدر: وكالات