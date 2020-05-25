برشلونة يخفض سعر نجمه بنحو 100 مليون يورو للتخلص منه

يخطط نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، للتخلص من نجمه الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة، باتت مستعدة للتخلي عن خدمات ديمبيلي مقابل مبلغ لا يقل عن 42 مليون يورو، علما بأن الفريق الكتالوني كان قد تعاقد مع اللاعب قبل ثلاث سنوات من بوروسيبا دورتموند، مقابل 145 مليون يورو.

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وبحسب المصدر، فإن الكتالونيين يريدون التخلص من الراتب الضخم الذي يتقاضه ديمبيلي والبالغ 12 مليون يورو سنويا.

وأبدت أندية عدة اهتمامها بضم اللاعب الدولي الفرنسي، على رأسها باريس سان جيرمان.

وكان ينظر لديمبيلي عندما انضم لبرشلونة في العام 2017، على أنه خليفة البرازيلي نيمار، غير أن الإصابات أعاقت مسيرة صاحب الـ23 عاما في إسبانيا، وأثرت بشكل كبير على مستواه.

وخاض ديمبيلي، الذي غاب بسبب الإصابة عن منتخب فرنسا في مونديال روسيا، مع الفريق الكتالوني هذا الموسم، 9 مباريات وسجل هدفا واحدا.

المصدر: sport.ua