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تقرير: مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال تسببت في وفاة 41 شخصا

الرياضة

تقرير: مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال تسببت في وفاة 41 شخصا
Globallookpress
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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مباراة ليفربول وضيفه أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تسببت في وفاة 41 شخصا بعد إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وحسب الصحيفة البريطانية، فقد فارق الحياة 41 شخصا خلال 25 و35 يوما بعد تواجدهم على مدرجات ملعب "أنفيلد"، خلال المباراة الجماهيرية في الـ11 من مارس الماضي، والتي حضرها نحو 54 ألف مشجع منهم 3 آلاف مشجع قدموا من مدريد رغم نسبة الإصابات الكبيرة بالفيروس في ذلك الوقت في إسبانيا.

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وأكد مدير الصحة العامة في مدينة ليفربول ماثيو أشتون، في وقت سابق أن إقامة مباراة ليفربول وأتلتيكو في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، كان قرارا خاطئا، إذ تسببت في زيادة كبيرة في حالات الإصابة بكورونا.

يذكر أن أتلتيكو فاز في المباراة بنتيجة 3-2 بعد التمديد ليطيح "بالريدز" حامل اللقب خارج البطولة، ويبلغ الدور ربع النهائي بنتيجة 4-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن تتوقف المنافسات الكروية بسبب الوباء.

المصدر: thesun.co.uk

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