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تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا داخل أسوار الأهلي المصري (صور)

الرياضة

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا داخل أسوار الأهلي المصري (صور)
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كشف إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة الأهلي المصري، عن إصابة وائل عزت رئيس جهاز الألعاب المائية في "نادي القرن" بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكتب الكفراوي عبر حسابه في "فيسبوك": "اللهم بحق هذه الأيام المباركة المفترجة تشفي اخا عزيزا لم تلده أمي.. وائل عزت، الرجولة والجدعنة والمروة وصاحب صاحبه وسند كل من يحتاج اليه في وقت الزنقة.. ربنا يشفيك ويعافيك".

اللهم بحق هذه الأيام المباركة المفترجة تشفى اخاً￼￼￼ عزيزا لم تلده أمى. وائل عزت ،الرجولة والجدعنة والمروة وصاحب صاحبه...

تم النشر بواسطة ‏‎Ibrahim EL-Kafrawy‎‏ في السبت، ٢٣ مايو ٢٠٢٠

كما نشر خالد فاروق، شقيق العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي، عبر "فيسبوك" قائلا: "رجاء من جميع أصدقائي الدعاء لأخويا وحبيبي عميد شرطة وائل عزت كابتن النادي الأهلي بالشفاء العاجل لأنه يرقد في الرعاية بسبب كورونا وحالته محتاجة لدعواتكم".

رجاء من جميع اصدقائي الدعاء لأخويا و حبيبي عميد شرطة وائل عزت كابتن النادي الأهلي بالشفاء العاجل لانه يرقد في الرعاية...

تم النشر بواسطة ‏‎Khaled Al-Amry‎‏ في السبت، ٢٣ مايو ٢٠٢٠

وتعتبر إصابة عزت هي الأولى بالفيروس داخل أسوار النادي الأهلي.

يذكر أن النشاط الرياضي في مصر متوقف منذ منتصف مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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المصدر: وكالات

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