شاهد.. بنزيما يعايد المسلمين باللغة العربية

هنأ نجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيما، المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك.

وظهر بنزيما عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" في فيديو وهو يرتدي الزي العربي، قائلا: "السلام عليكم.. عيد مبارك، تقبل الله منا ومنكم".

يذكر أن بنزيما صنع حاليا 132 هدفا بقميص ريال مدريد في مختلف المسابقات متفوقا على كريستيانو رونالدو صاحب الـ131 هدفا، ليكون أكثر لاعب صانع للأهداف في تاريخ النادي الملكي، وفقا لشبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات.

المصدر: "إنستغرام\بنزيما"