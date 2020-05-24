مرتضى منصور يرد على أنباء تغريم الزمالك وانتقادات الأهلي بسبب لافتة "نادي القرن"

علق مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري على أنباء تغريم النادي بمليوني دولار للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعد تعليق لافتة "نادي القرن الحقيقي" على أسوار مقر "القلعة البيضاء".

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية: "لم أتطاول على الاتحاد الإفريقي وتواصلوا معي وطالبوني برفع شعار الكاف من اللافتة".

وأضاف: "وبالفعل أعطيت تعليماتي برفع الشعار من اللافتة ومن ارتكب هذا الخطأ سيحاسب، واللافتة ستظل موجودة حتى نفوز بالقضية، هناك ملف سنذهب به للاتحاد الدولي "فيفا".

وتابع: "وبخصوص التغريم فهذا لم يحدث، أبلغوني برسالة من سكرتير الاتحاد بضرورة إزالة الشعار ولم يبلغوني بأي غرامة".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة منصور قد قرر في بيان رسمي وضع لافتات على أسوار القلعة البيضاء تحمل جملة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".

ليعيد النزاع على لقب نادي القرن الذي حصده الأهلي المصري في 2001 إلى الواجهة.

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وخلال مداخلة أجراها منصور مع قناة النادي، رد على انتقاد الجانب الأهلاوي لوضعه لافتة تشير إلى أن ناديه هو بطل القرن الحقيقي: "لا أعلم سبب حزنهم من ذلك هم يحتفلون بلقبهم ولم أعترض".

وأضاف: "أعلم جيدا أن 9 بطولات أكثر من 7، ومن يتحدث عن حسابات النقاط، فكيف تساوى نقاط لقب أبطال الدوري بأبطال الكأس".

وشدد: "من يفوز بلقب أبطال الدوري هو من يشارك في كأس العالم للأندية ويخوض مباراة السوبر الإفريقي على أرضه، وبالتالي فهي الأكثر قيمة".

وأكد رئيس الزمالك أن نادي القرن ليست قضيته الشخصية ولكنها حق النادي وأنه يبحث عنه.

وأكد على موقفه: "سأضع جملة بطل القرن الحقيقي على بطاقات العضوية للنادي".

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"