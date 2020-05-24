لاعبو برشلونة تحت ضغط التهديد باستثناء 6

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن التعليقات القادمة من غرفة تبديل الملابس في برشلونة مدعاة للقلق بسبب الأزمة المالية للبلوغرانا والتي تعني أن غالبية لاعبي الفريق الأول معروضون للبيع.

وذكرت أن معظم لاعبي النادي "الكتالوني" مهددون بالرحيل عن النادي هذا الصيف بسبب الواقع المالي المتخبط الذي فرضته جائحة فيروس كورونا.

وكشفت الصحيفة عن قائمة اللاعبين ضمن دائرة الأمان الذين أعلن مدرب الفريق كيكي سيتين تمسك النادي وعدم المساس بهم: الأرجنتيني ليونيل ميسي والحارس تير شتيغن وجيرارد بيكيه وأنطوان غريزمان ودي يونغ وأنسو فاتو.

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وسيطرت موجة غضب بين اللاعبين الراغبين بالبقاء داخل أسوار النادي الكتالوني مع انتشار تقارير حول بيع اللاعبين واستخدام آخرين في انتقالات عشوائية لضمان إمكانية حسم صفقات جديدة في موسم الانتقالات القادم.

وأعلن كليمو لونغليه مدافع برشلونة الأساسي عن مخاوفه، قائلا لإذاعة كتالونية: "إنها فترة استثنائية للأندية، لا يوجد أي لاعب بمأمن، لكن أتمنى البقاء في النادي".

وخرج لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش المرشح للعودة إلى إشبيلية عن صمته وقال سابقا: "كنت أتمنى أن يخرج مسؤول من النادي ليعلن استمراري وليقضي على الشائعات".

ويعتبر برشلونة جميع اللاعبين بمن فيهم ذوو الخبرة خيارات متاحة للبيع، باستثناء اللاعبين الستة، لشراء الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، والبوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المصدر: "ماركا"