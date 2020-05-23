صديقة رونالدو تنشر صورة مميزة من حمام السباحة (صور)

نشرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" اليوم السبت.

ويظهر في الصورة رونالدو وجورجينا إلى جانب أطفالهما الأربعة يقضون أوقات مرح في حمام السباحة الصغير الموجود في منزلهما.

وحظيت الصورة بإعجاب أكثر من مليوني شخص خلال ساعات قليلة.

يذكر أن جورجينا أثارت الشائعات مجددا، عن خطوبتها وحملها بالطفل الخامس لرونالدو عندما نشرت صورتين مؤخرا، تظهر في الأولى مرتدية خاتما على الإصبع الذي يشير عادة وجود الخاتم فيه أن صاحبه متزوج، وفي الثانية تظهر فيها داخل مصعد واضعة يدها على بطنها مثلما تفعل النساء الحوامل في صورهن.

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ولدى جورجينا ورونالدو طفلة واحدة اسمها، آلانا مارتينا، إلى جانب ثلاثة أطفال لرونالدو من أم مجهولة، وهم كريستيانو جونيور، والتوائم إيفا وماتيو.

المصدر: georginagio/instagram