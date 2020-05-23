روحاني لأمير قطر: إيران مستعدة للمساعدة في استضافة مونديال 2022

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد السبت، إن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة في استضافة كأس العالم 2022 من حيث توفير البنى التحتية وكل ما تحتاجه.

وأعرب روحاني عن استعداد الشركات الإيرانية للمساهمة في تنفيذ مشاريع البناء في مختلف المجالات بدولة قطر، وخاصة مشاريع الإعمار والمنشآت الرياضية تحضيرا لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، والتي ستستضيفها الدولة الخليجية لأول مرة.

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وأضاف الرئيس الإيراني، أن طهران مستعدة دائما لتعزيز التعاون مع دول المنطقة لضمان الأمن الإقليمي، مشجعا على ضرورة عودة قطر وإيران إلى تفعيل العلاقات التجارية بينهما مع اتباع البروتوكولات الصحية على الرغم من تفشي كورونا.

ولا تزال قطر تأمل في استكمال ستة من الملاعب الثمانية بنهاية هذا العام على الرغم من تعطيل فيروس كورونا لأغلب أعمال التشييد.

ومن المقرر إقامة نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

المصدر: RT