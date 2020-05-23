الأهلي المصري يرد على قضية "لافتة الزمالك" والاتحاد الإفريقي يتوعد

رد النادي الأهلي المصري، على رفع غريمه التقليدي الزمالك، لافتة نادي القرن الحقيقي بمقر القلعة البيضاء.

ونشر الحساب الرسمي للقلعة الحمراء في "تويتر" تغريدة، جاء فيها: "إفريقيا لا تعرف سوى بطل، الأهلي المتربع على عرش القارة في القرن الماضي والحالي بتخطيط ونبوغ رجاله وأقدام أبنائه المخلصين، وحطم كافة الأرقام القياسية في مختلف مسابقات الكاف".

أفريقيا لا تعرف سوى بطل ☝️ النادي الأهلي المتربع على عرش القارة السمراء 👑 في القرن الماضي والحالي بتخطيط ونبوغ رجاله وأقدام أبناءه المخلصين🦅 محطما كافة الأرقام القياسية في مختلف مسابقات”@caf_online_AR ” #نادي_القرنpic.twitter.com/JHg2TfPlei — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 22, 2020

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كما قال مصدر داخل الاتحاد الإفريقي في تصريحات صحفية: "الزمالك خالف اللوائح باللافتة التي رفعها على أسواره، بوضع شعار الاتحاد الإفريقي عليها".

وتابع: "لافتة الزمالك ستجعل الاتحاد الإفريقي يعاقبه، لانتهاكه الحقوق التسويقية له، بوضع شعاره على اللافتة".

وأعلن الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اعتزامه التقدم بشكوى رسمية ضد الاتحاد الإفريقي "الكاف"، بسبب معايير اختيار نادي القرن، وأحقية الأبيض في الحصول على هذا اللقب.

وتأتي الخطوة تزامنا مع مرور 20 عاما على تتويج الاتحاد الإفريقي للأهلي ناديا للقرن العشرين في القارة السمراء.

وأثارت طريقة احتساب "نادي القرن الإفريقي" التي أسفرت عن وضع الأهلي في المرتبة الأولى والزمالك ثانيا، جدلا كبيرا قبل 20 عاما.

قبل أن يتجدد الجدل مؤخرا في ذكرى تتويج النادي الأحمر، ويطالب الزمالك باحتساب عدد الألقاب التي حصل عليها بـ9 ألقاب قارية أكثر من أي فريق آخر.

فيما يرى أنصار الأهلي أن الحساب بالنقاط، وهي الطريقة التي اعتمدت بالفعل، وهي الأكثر عدلا.

المصدر: "تويتر"