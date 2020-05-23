إلغاء موسم الدوري المكسيكي بسبب مخاوف كورونا

‬‬أعلن مسؤولون إلغاء ما تبقى من موسم دوري كرة القدم للرجال والسيدات في المكسيك بسبب وباء كورونا دون تتويج البطل.

ودخلت رابطة الدوري المكسيكي في مناقشات مع مسؤولي الصحة بشأن عودة المباريات المتوقفة منذ 15 مارس، لكنهم توصلوا إلى أنه لا يمكن اللعب "دون المخاطرة بأعضاء العائلة العظيمة".

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وأضافت رابطة الدوري في بيان الجمعة: "لا جدال في أننا نختبر موقفا لا سابق له في بلادنا مما يجبر الصناعة في المكسيك على التعامل بحس جيد وتوحيد الجهود للالتزام بالمتطلبات".

وأعلنت الرابطة عن ظهور ثماني عينات إيجابية بفريق سانتوس لاغونا الأربعاء الماضي بعد الخضوع لفحوص كورونا رغم عدم ظهور الأعراض عليهم.

وسجلت المكسيك 59,5 ألف إصابة بالعدوى حتى يوم الجمعة وتوفي 6,510 أشخاص وفقا لإحصاءات "رويترز".

المصدر: "رويترز"