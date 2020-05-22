وفاة جيري سلون المدرب التاريخي لفريق "يوتا جاز" الأمريكي لكرة السلة

أعلن فريق "يوتا جاز" الأمريكي لكرة السلة الجمعة، وفاة مدربه السابق جيري سلون، الذي درب الفريق لمدة 23 موسما وقاده للنهائي مرتين، بسبب مضاعفات مرض الشلل الرعاش عن عمر ناهز 78 عاما.

وقال الفريق في بيان: "سيبقى اسم جيري سلون مرادفا ليوتا جاز. سيبقى جزءا من تاريخ الفريق. نتقدم بخالص العزاء لأسرته وأصدقائه".

وأضاف: "نثمن كثيرا ما حققه هنا في يوتا وإخلاصه وتفانيه لعقود في خدمة الفريق".

وانضم سلون مرتين كلاعب لفريق كل النجوم لكنه صنع اسمه كمدرب حيث يحتل المركز الرابع في قائمة المدربين الأكثر انتصارا برصيد 1223 فوزا حقق معظمها مع يوتا.

وبدأ مسيرته التدريبية مع شيكاغو بولز (1979-1982). وبعد فترة من العمل كمدرب مساعد في يوتا جاز تولى قيادة الفريق في 1988 واستمر معه حتى الاعتزال في 2011.

A coach teaches.



Inspires.



Gives all of himself in pursuit of something greater. pic.twitter.com/FWOf9Jcm8s — utahjazz (@utahjazz) May 22, 2020

وكان سلون أيضا أول مدرب يفوز في 1000 مباراة مع فريق واحد كما كان خامس مدرب في تاريخ دوري السلة الأمريكي يحقق 1000 انتصار خلال مسيرته.

A look at the life of a legend.



“Coach Sloan is what the NBA should be about."



» https://t.co/N9dl0GIY8N — utahjazz (@utahjazz) May 22, 2020

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ورغم إنجازاته الحافلة في البطولة لم يستطع سلون الفوز باللقب، حيث قاد يوتا مرتين لنهائي البطولة في 1997 و1998 لكنه خسر في المناسبتين أمام فريقه السابق شيكاغو بولز.

المصدر: رويترز