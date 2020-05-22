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وفاة جيري سلون المدرب التاريخي لفريق "يوتا جاز" الأمريكي لكرة السلة

الرياضة

وفاة جيري سلون المدرب التاريخي لفريق
Reuters
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أعلن فريق "يوتا جاز" الأمريكي لكرة السلة الجمعة، وفاة مدربه السابق جيري سلون، الذي درب الفريق لمدة 23 موسما وقاده للنهائي مرتين، بسبب مضاعفات مرض الشلل الرعاش عن عمر ناهز 78 عاما.

وقال الفريق في بيان: "سيبقى اسم جيري سلون مرادفا ليوتا جاز. سيبقى جزءا من تاريخ الفريق. نتقدم بخالص العزاء لأسرته وأصدقائه".

وأضاف: "نثمن كثيرا ما حققه هنا في يوتا وإخلاصه وتفانيه لعقود في خدمة الفريق".

وانضم سلون مرتين كلاعب لفريق كل النجوم لكنه صنع اسمه كمدرب حيث يحتل المركز الرابع في قائمة المدربين الأكثر انتصارا برصيد 1223 فوزا حقق معظمها مع يوتا.

وبدأ مسيرته التدريبية مع شيكاغو بولز (1979-1982). وبعد فترة من العمل كمدرب مساعد في يوتا جاز تولى قيادة الفريق في 1988 واستمر معه حتى الاعتزال في 2011.

وكان سلون أيضا أول مدرب يفوز في 1000 مباراة مع فريق واحد كما كان خامس مدرب في تاريخ دوري السلة الأمريكي يحقق 1000 انتصار خلال مسيرته.

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ورغم إنجازاته الحافلة في البطولة لم يستطع سلون الفوز باللقب، حيث قاد يوتا مرتين لنهائي البطولة في 1997 و1998 لكنه خسر في المناسبتين أمام فريقه السابق شيكاغو بولز.

المصدر: رويترز

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