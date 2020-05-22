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دجوكوفيتش سينظم دورة كرة مضرب خيرية في دول البلقان

الرياضة

دجوكوفيتش سينظم دورة كرة مضرب خيرية في دول البلقان
Globallookpress Juergen Hasenkopf via www.imago-
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أعلن الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا، أنه سينظم دورة كرة مضرب الشهر المقبل في عدد من دول البلقان، في ظل استمرار تعليق المنافسات الرسمية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلن متحدث باسم دجوكوفيتش أن دورة "أدريا تور" ستقام بين 13 يونيو والخامس من يوليو في صربيا وكرواتيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك.

ومن الأسماء المؤكدة مشاركتها في الدورة حتى الآن إلى جانب النجم الصربي الذي يكمل اليوم عامه الـ33، كل من النمساوي دومينيك تيم المصنف ثالثا والبلغاري غريغور ديميتروف المصنف الـ19.

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وأضاف البيان أن الأموال التي سيتم جمعها في هذه الدورة التي تنطلق من العاصمة الصربية بلغراد ستخصص لمنظمات خيرية مختلفة.

وذكر المنظمون أنهم لم يقرروا بعد ما إذا كانت الدورة ستقام بحضور جماهيري أو ستكتفي فقط بالبث التلفزيوني.

يذكر أن بطولات محترفي التنس معلقة منذ منتصف مارس الماضي بسبب الحجر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

المصدر: أ ف ب

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